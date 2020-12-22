Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом

Народная артистка России Ирина Муравьева заболела коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор Малого театра, где Муравьева является ведущей актрисой, Тамара Михайлова уточнила, что артистка проходит лечение на дому.

Она также отметила, что Муравьева получила положительный результат анализов на COVID-19 неделю назад.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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