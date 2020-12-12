СМИ рассказало об актерском составе приквела «Игры престолов»

Variety узнала о том, кто снимется в спин-оффе «Игры престолов».

Так, актер Мэт Смит («Доктор Кто») выступит в роли Деймона Таргариена, а актриса Оливия Кук («Первому игроку приготовиться») сыграет «самую красивую женщину в Семи Королевствах» Алисенту Хайтауэр.

Кроме того, Эмма Д'Арси, сыгравшая в «Мисс плохое поведение» исполнит роль старшей дочери короля Визериса, принцессу Рейнирой Таргариен.

Сериал, который получил название «Дом Дракона», должен выйти в 2022 году. Его режиссерами стали Грег Яйтанс («Доктор Хаус»), Клэр Килнер («Жених напрокат») и Гита В. Патель («Прощай навсегда»).

Картина расскажет о событиях, происходивших за 300 лет до основного сюжета «Игры престолов».

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