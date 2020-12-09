Стал известен самый популярный твит в 2020 году

Сообщение в Twitter-аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме «Черная пантера», о его смерти, получило больше всего репостов в 2020 году. Об этом пишет Variety.

По состоянию на 9 декабря, у данного поста было уже 2,1 млн ретвитов. Кроме того, пользователи соцсети цитировали его 924,6 тыс. раз, а также оставили 165 тыс. комментариев и 7,5 млн лайков.

Второе место в Twitter заняло сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе текущего года.

На третьей строчке оказалась запись экс-президента США Барака Обамы с соболезнованиями по случаю гибели этого спортсмена.

Актер Чедвик Боузман, известный широкому зрителю по фильму «Черная пантера», скончался в августе этого года от рака толстой кишки.

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