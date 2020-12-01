В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в пандемию

Депутат Государственной думы и сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский в беседе с ФАН ответил звездам российского шоу-бизнеса, которые просят о господдержке во время пандемии коронавируса.

Боярский подчеркнул, что о нехватке денег говорили не все представители отечественного шоу-бизнеса. «Оставим это на совести тех, кто считает возможным на фоне общей беды выставлять себя потерпевшими в каком-то особом плане. Правительство должно создавать условия для труда всем без исключения: и музыкантам в ресторанах, и музыкантам-звездам», — сказал он.

Депутат согласился, что массовые мероприятия в целях недопущения распространения коронавируса нужно ограничивать, однако считает, что концертные залы можно заполнять более чем на 25%. «Концертные залы могут заполнять на 50%, если количество человек там будет не более тысячи. Вполне хорошая для людей возможность заработать, может быть, не те деньги, которые им бы хотелось, но по крайне мере, это все равно какая-то гарантия дохода, в том числе и для звезд шоу-бизнеса», — поделился размышлениям он, добавив, что о целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса речи быть не может.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не рассматривают возможность представления артистам господдержки в пандемию.

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