Скончалась бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Ушла из жизни искусствовед, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Искусствовед скончалась в возрасте 98 лет, причина смерти не уточняется.

Антонова занимала пост директора Пушкинского музея с 1961 по 2013 год.