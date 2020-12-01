Скончалась бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова
Катерина Медведева
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Ушла из жизни искусствовед, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
Искусствовед скончалась в возрасте 98 лет, причина смерти не уточняется.
Антонова занимала пост директора Пушкинского музея с 1961 по 2013 год.