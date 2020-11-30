В ОНК удивились сообщениям об исчезновении Ефремова

Члены Общественной наблюдательной комиссии удивились сообщениям об исчезновении актера Михаила Ефремова по пути в ИК-4 в Белгородской области, сообщил телеканал «360».

«Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть», — сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, информация о перевозке заключенных является конфиденциальной и не разглашается адвокатам или родственникам.

Ранее СМИ писали, что защита объявила о «пропаже» Ефремова. Подчеркивалось, что заключенный должен был прибыть в колонию утром в понедельник, но до сих пор не ясно, где он находится.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает перевода из СИЗО в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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