Киркоров отреагировал на проигрыш российской участницы «Детского Евровидения»

Председатель российского жюри конкурса «Детское Евровидение» Филипп Киркоров отреагировал на проигрыш российской участницы Софии Феськовой.

Ему выступление россиянки понравилось. «Ее номер — это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, когда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка», — цитирует пресс-службу артиста ТАСС.

На 18-м международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» Феськова заняла десятое место с 88 баллами. Она исполнила песню «Мой новый день». Первое место заняла француженка Валентина Тронель.

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