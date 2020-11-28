Скончался музыкант группы «Дюна» Андрей Апухтин

Умер клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин. Об этом в пятницу, 27 ноября, в своем Instagram сообщила Наталья Сенчукова, супруга солиста коллектива Виктора Рыбина.

На момент смерти ему было 58 лет.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный̆ человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», — написала Сенчукова на своей странице в соцсети.

Она не указала причину смерти музыканта, однако уточнила, что это не коронавирус.

В «Дюне» Апухтин был с 1991 года.