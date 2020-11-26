Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику

Руководство канала ТНТ уволило ведущего Сергея Сафронова за подсказку участнику.

В комментарии изданию «СтарХит» представители телеканала отметили, что популярность шоу ведет к появлению большого количества тех, кто хочет получить время в эфире любыми нечестными способами. «Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов. Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — уточнили в телекомпании.

Ранее экстрасенс Алина Вердиш опубликовала собственное расследование, в котором собрала доказательства того, что Сафронов мог брать взятки и «сливать» претендентам на участие в шоу задания.