Ургант посвятил песню новосибирскому катку в похожей на фаллос форме
Телеведущий Иван Ургант посвятил песню новосибирскому катку, который по форме похож на фаллос. Песня была исполнена в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Так он отреагировал на новость о том, что власти города представили новый проект новогоднего катка, который сохранил прошлогоднюю форму.
«Хочу внимательным людям сказать: ну катайтесь, получайте удовольствие. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили… как сказать… ничего не положили», — сказал Ургант.
После этого телеведущий исполнил песню, в которой содержались строчки: «Синий лед искрится ласково,
Но в этот миг
Из окна администрации слышится крик.
А каток-то в виде фаллоса
Вот такой лежит».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Новосибирска отреагировали на городской каток похожий на фаллос
— Власти Новосибирска решили сохранить похожую на фаллос форму катка