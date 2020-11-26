Ургант посвятил песню новосибирскому катку в похожей на фаллос форме

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Телеведущий Иван Ургант посвятил песню новосибирскому катку, который по форме похож на фаллос. Песня была исполнена в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Так он отреагировал на новость о том, что власти города представили новый проект новогоднего катка, который сохранил прошлогоднюю форму.

«Хочу внимательным людям сказать: ну катайтесь, получайте удовольствие. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили… как сказать… ничего не положили», — сказал Ургант.

После этого телеведущий исполнил песню, в которой содержались строчки: «Синий лед искрится ласково,
Но в этот миг
Из окна администрации слышится крик.
А каток-то в виде фаллоса
Вот такой лежит».

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