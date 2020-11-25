Россияне назвали «Родню» любимым фильмом с Нонной Мордюковой
Россияне назвали любимые роли народной артистки СССР Нонны Мордюковой, которой 25 ноября исполнилось бы 95 лет. Об этом сообщает канал «Россия 1» со ссылкой на собственный опрос.
На первом месте с 26,29% голосов оказалась трагикомедия «Родня» Никиты Михалкова, на втором — «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Третья строчка — у фильма «Председатель» Алексея Салтыкова о русской деревне после войны. Четвертое место — у «Женитьбы Бальзаминова» Константина Воинова.
На пятом месте оказалась «Молодая гвардия» (1947), где Мордюкова сыграла комсомолку Ульяну Громову.
Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году в возрасте 82 лет.
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