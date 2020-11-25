Россияне назвали «Родню» любимым фильмом с Нонной Мордюковой

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13373851: 1

Россияне назвали любимые роли народной артистки СССР Нонны Мордюковой, которой 25 ноября исполнилось бы 95 лет. Об этом сообщает канал «Россия 1» со ссылкой на собственный опрос.

На первом месте с 26,29% голосов оказалась трагикомедия «Родня» Никиты Михалкова, на втором — «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Третья строчка — у фильма «Председатель» Алексея Салтыкова о русской деревне после войны. Четвертое место — у «Женитьбы Бальзаминова» Константина Воинова.

На пятом месте оказалась «Молодая гвардия» (1947), где Мордюкова сыграла комсомолку Ульяну Громову.

Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году в возрасте 82 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ДНК-тест открыл правду о претедентах на наследство Мордюковой

— Садальский рассказал о дурном знаке на похоронах Мордюковой