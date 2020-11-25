Названа дата смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Обидиной

Актриса Анна Екатерининская у себя на странице «ВКонтакте» рассказала об обстоятельствах смерти актрисы Светланы Обидиной — своей подруги.

Обидину она назвала бесстрашной «актрисой-пограничницей», не жалеющей свое сердце. По ее словам, родные неделю держали смерть актрисы в тайне. «Ее не стало 18.11.20, сообщили об этом в театр только 24.11... О том, что она уходит, знали только самые близкие...» — уточнила Екатерининская.

Светлане Обидиной было 45 лет. Она играла в сериалах «Улица разбитых фонарей-1» и «Мажор-3», фильмах «Довлатов», «Остров», «Дуэлянт» и «Петербург. Только по любви».

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