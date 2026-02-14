Появились новые подробности в деле экс-директора по закупкам «Калашникова»

ТАСС: экс-директор по закупкам Калашникова не работает там с 2024 года

Арестованная в Москве по уголовному делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа экс-директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова не работает в компании с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Два года не работает в концерне — с апреля 2024 года», — уточнил собеседник агентства.

До этого стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Гращенкову в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. По данным агентства, дело завели в ноябре 2025 года. Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой). Уточняется, что в настоящее время Гращенкова находится в одном из СИЗО Москвы.

В ноябре 2024 года в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили одного из подрядчиков. Речь идет о компании «Интертехника».

По данным следствия, вместо собственных деталей подрядчик закупал подобные им в Китае. Поставщик заранее знал, что китайские детали не соответствуют техническим требованиям, однако продолжал поставлять их.

Следствие не назвало сумму причиненного ущерба, однако уточнило, что хищение происходило в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».



