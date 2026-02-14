Госсекретарь США Рубио не поверил в завершение эры доминирования Запада

Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что многие в мире говорят о закате западного альянса. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил дипломат, после 1945 года многие тоже полагали, что доминирование Запада подошло к концу. При этом глава американского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что такие предположения и сейчас не соответствуют действительности.

«В эпоху, когда многие люди говорят о конце американской эры, всем следует понимать, что это не является нашей целью и нашим желанием», — сказал Рубио.

По его словам, Вашингтон не хочет стать «администратором управляемого упадка». Госсекретарь обратил внимание, что Соединенные Штаты нуждаются в сильных союзниках, которые будут гордиться своей культурой и будут способны защитить общую цивилизацию.

Также Рубио подчеркнул, что западным странам не стоит отказываться от созданной ими системы международного сотрудничества и глобальных институтов. Тем не менее соответствующие структуры нуждаются в реформировании и «перестройке», которая, однако, не будет означать их разрушения.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».