В Минобороны назвали число сбитых воздушных целей ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили восемь американских снарядов HIMARS и 118 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ обнаружили и сбили сбиты восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены 118 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале февраля в Минобороны России сообщили об уничтожении трех пусковых установок РСЗО HIMARS и ЗРК С-300 ВСУ.

По данным оборонного ведомства, расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по позициям ЗРК С-300 ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Днепропетровской области. В результате были поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки комплекса вместе с личным составом.

Кроме того, аналогичный удар нанесли по позициям РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Володаровка Харьковской области. В Минобороны уточнили, что в результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, а также до десяти военнослужащих противника.



Ранее было названо число сбитых за ночь над регионами России украинских БПЛА.