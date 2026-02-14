Самойлова раскрыла, с кем останутся дети после развода с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова раскрыла, с кем останутся дети после ее развода с рэпером Джиганом. Об этом она рассказала в новой серии реалити-шоу «Джиган и Оксана», вышедшей на VK Видео.

Самойлова пообещала не делить четверых детей с мужем.

«Где детям будет классно, там они и будут жить. Про развод знают Ари и Лея, Мая, предполагаю, что догадывается, что что-то пошло не так. Давидка — нет», — объяснила она.

По словам Самойловой, 11-летней Лее тяжелее всех, потому что она любимая дочь артиста.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган подрался с охраной Оксаны Самойловой.