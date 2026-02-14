Размер шрифта
«Не в меню, а за столом»: Ван И потребовал большей вовлеченности Европы в украинском вопросе

Ван И: Европа не должна оставаться в стороне от украинского конфликта
Bai Xuefei/Global Look Press

Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Европа не должна наблюдать со стороны. <...> Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом», — сказал он.

При этом глава китайского внешнедипломатического ведомства отметил, что без диалога не может быть мирного решения, оно «не может просто упасть к вам с неба». Ван И призвал Европу не отказываться от диалога со сторонами конфликта и активнее помогать в решении этого вопроса.

По его словам, Китай будет придерживаться мирного пути развития и поможет в этом другим странам. Министр также приветствовал заинтересованность лидеров некоторых европейских стран в возобновлении диалога с российским руководством.

13 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о встрече с Ваном И на Мюнхенской конференции по безопасности. После этого Ван И сообщил о планах предоставить Украине гуманитарную помощь.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции заявил, что Китай может закончить конфликт на Украине одним телефонным разговором.
 
