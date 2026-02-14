Размер шрифта
«Было бы печально закончить»: Гуменник о выступлении на международных стартах

Гуменник выразил надежду, что продолжит выступать на международных соревнованиях
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник в эфире Okko выразил надежду, что сможет после зимних Олимпийских игр — 2026 продолжить выступление на международной арене.

«Я надеюсь, что будет возможность еще выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла, что позволило ему занять шестую позицию.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.

Ранее Малинин не смог объяснить свое поражение на Олимпийских играх.
 
