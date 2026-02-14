Размер шрифта
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС защитить друг друга в случае агрессии

Фон дер Ляйен: страны ЕС должны поддержать друг друга в случае агрессии
Yves Herman/Reuters

Евросоюз должен сделать работающей статью 42.7 договора о Европейском союзе, которая посвящена взаимной обороне и обязывает страны объединения защитить друг друга в случае агрессии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, сообщает Reuters.

«Взаимная оборона не является необязательной задачей для Европейского союза. Это коллективное обязательство в рамках нашего собственного договора – поддерживать друг друга в случае агрессии. Проще говоря, один за всех и все за одного. В этом смысл Европы», – отметила фон дер Ляйен.

В январе 2026 года депутат Европарламента Тейс Ройтен заявил, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, посвященная взаимной обороне объединения, должна стать «реально работающей», а не церемониальной. Также в недавнем докладе о внешней политике, безопасности и обороне ЕС сказано, что ЕС должен быть готовым действовать автономно в сфере обороны на основе статьи 42.7 Договора ЕС.

А в февраля газета Politico писала, что страны ЕС всерьез задумываются о европейской альтернативе пятой статье НАТО, которой должна стать статья 42.7 о взаимной обороне.

Ранее в США рассказали о новых планах Европы по ядерному сдерживанию России.
 
