«Вам пришла посылка»: россиян снова атакуют фейковой «Почтой России»

Депутат Немкин предупредил о схеме с фейковыми письмами от «Почты России»

Мошенники вновь активизировали схему обмана россиян под видом доставки корреспонденции от «Почты России». Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, гражданам приходят уведомления в личные сообщения о якобы поступившем письме или посылке. Для получения отправления предлагается срочно перейти по ссылке или подтвердить персональные данные.

Как отметил депутат, сообщения оформлены убедительно: используются логотипы, служебные формулировки, иногда указывается номер отправления. Однако при проверке выясняется, что ссылка ведет на сторонний ресурс, а сама переписка ведется вне официальных каналов.

Немкин подчеркнул, что настоящие уведомления о почтовых отправлениях не требуют передачи кодов из СМС, данных банковских карт или перехода по сомнительным ссылкам. Проверить информацию о корреспонденции можно через официальные сервисы «Почты России» или в отделении.

Депутат призвал россиян сохранять цифровую бдительность и не передавать личные данные неизвестным лицам, отмечая, что старые мошеннические схемы регулярно возвращаются в обновленном виде.

Ранее россиян предупредили об опасных VPN-сервисах на фоне ограничения работы Telegram.