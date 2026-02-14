Размер шрифта
Армия

Российские военные поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

Минобороны: ВС РФ заявили об ударах по объектам энергетики и базам ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение наносилось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

В Минобороны уточнили, что под удары попали объекты энергетики и транспорта, центральная база ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Всего, по информации ведомства, удары были нанесены в 154 районах.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения спецоперации. В ведомстве уточнили, в ходе активных боев был установлен контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области (Чугуновка и Глушковка), а также над одним — в Запорожской (Зализничное) и Сумской (Сидоровка) областях.

Ранее российские войска ударили по военному аэродрому на Украине.
 
