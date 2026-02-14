Размер шрифта
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Michaela Stache/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Планируется, что Зеленский выступит на форуме.

13 февраля Зеленский сообщал, что прилетел в Германию для участия в конференции. Он заявил, что в ходе мероприятия будут сделаны «новые шаги» на пути «общей безопасности Украины и Европы», ожидаются «двусторонние и многосторонние встречи с партнерами», а также «первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов».

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, украинский лидер должен встретиться на полях форума с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, генсеком НАТО Марком Рютте и другими, а вечером — с госсекретарем США Марко Рубио, писала «Европейская правда».

В свою очередь издание Politico сообщало, что на конференции Зеленский подчеркнет необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины и, в частности на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, будет настаивать на увеличении поставок вооружений.

Ранее в Европе Зеленского назвали «марионеткой» США.
 
