Петербургское издательство обмануло более 10 человек, обещая публикацию их рукописей

Петербургское издательство обмануло инвалида, который оплатил печать сборника собственных стихов. Об этом «Осторожно, новости» рассказал сам пострадавший.

В октябре 2024 года Иван В. из Москвы заключил договор с «Супер Издательством» на выпуск сборника своих стихов. С помощью друзей он заплатил 53 тыс. рублей за тираж в 145 экземпляров. Менеджер по печати и распространению Анастасия заявила, что он будет готов к 31 января 2025 года, однако незадолго до этой даты Ивану сообщили о неком сбое в типографии.

Крайний срок перенесли на июль, но Иван так и не дождался выпуска книги, поэтому подал досудебную претензию и отправил жалобу в Роспотребнадзор. Однако самостоятельно выступить в суде москвич не может, так как страдает рассеянным склерозом.

«У меня инвалидность первой группы. С пенсией в 10 тысяч рублей те деньги, что я заплатил издательству, для меня неподъемные, нанять юриста мне не на что. Получается замкнутый круг: закон на моей стороне, но воспользоваться этим я не могу из-за здоровья. Мне стыдно смотреть в глаза людям, которые скидывались мне на этот подарок», — заключил Иван.

Как стало известно, в аналогичной ситуации оказались более 10 человек, а сумма ущерба превышает 300 тыс. рублей. Издательство затягивает выпуск тиражей и отказывается возвращать деньги в случае расторжения договора, игнорируя и удаляя негативные комментарии в соцсетях.

Ранее петербургская банда консуматорш развела мужчин, желавших общения, на 820 тысяч рублей.