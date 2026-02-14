Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Рубио заявил о сохранении фундаментальных противоречий между США и Китаем

Рубио: между Вашингтоном и Пекином сохранятся серьезные противоречия
Ahn Young-joon/AP

Между Вашингтоном и Пекином существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин», — отметил американский политик.

При этом, по словам Рубио, США и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.

Кроме того, США в будущем планируют выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь национальными интересами, и ожидают такого же подхода от Пекина, отметил Рубио.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о своем намерении посетить Китай в апреле, добавив при этом, что глава КНР Си Цзиньпин позже совершит ответный визит в США. Кроме того, Трамп отметил, что американо-китайские отношения, так же, как и его личные взаимоотношения с лидером Китая, в настоящее время находятся в прекрасном состоянии.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее в США нашли альтернативу Китаю по поставкам редкоземельных металлов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!