Рубио заявил о сохранении фундаментальных противоречий между США и Китаем

Между Вашингтоном и Пекином существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин», — отметил американский политик.

При этом, по словам Рубио, США и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.

Кроме того, США в будущем планируют выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь национальными интересами, и ожидают такого же подхода от Пекина, отметил Рубио.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о своем намерении посетить Китай в апреле, добавив при этом, что глава КНР Си Цзиньпин позже совершит ответный визит в США. Кроме того, Трамп отметил, что американо-китайские отношения, так же, как и его личные взаимоотношения с лидером Китая, в настоящее время находятся в прекрасном состоянии.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.



