В МИД КНР рассказали о шаге, который надо сделать для урегулирования на Украине

Ван И заявил о необходимости устранить коренные причины конфликта на Украине
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости устранить коренные причины конфликта между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе», — сказал дипломат.

По его словам, в данный момент дверь для диалога открыта. В связи с этим всем заинтересованным сторонам надо воспользоваться возможностью и достичь всеобъемлющего и обязательного для исполнения соглашения о прекращении огня, подчеркнул Ван И.

4 февраля депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа сообщил, что российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Москва по-прежнему заинтересована в завершении конфликта, устранении его первопричин и выполнении достигнутых в Анкоридже договоренностей.

В конце января в столице ОАЭ состоялся первый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Следующие встречи прошли там же с 4 по 5 февраля. Ожидается, что консультации продолжатся 17–18 февраля и пройдут в Женеве в Швейцарии.

Ранее Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира».
 
