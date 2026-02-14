«Слишком медленно, нет харизмы»: во Франции не считают, что Гуменника засудили

Французская журналистка Нони заявила, что у Гуменника нет харизмы в выступлении

Французская журналистка L'Equipe и обозревательница фигурного катания на Олимпийских играх Селин Нони не стала говорить, что российского фигуриста Петра Гуменника засудили на зимних Олимпийских играх — 2026, и отметила, что в будущем он сможет бороться за награды. Ее слова приводит Sport24.

«Он пошел на пять четверных прыжков, допустил ошибки, и, как я писала после короткой программы, его компоненты пока недостаточно высоки: слишком медленно, нет харизмы. Есть и нехватка опыта, но это не его вина — это следствие отстранения России», — заявила она.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.

Ранее тренер Шайдорова Алексей Урманов поздравил Гуменника с выступлением на Олимпиаде.