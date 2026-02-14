Размер шрифта
Рубио рассказал об оснащении Украины американским оружием

Рубио: продажа американского оружия Украине продолжается в рамках PURL
Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) продолжает действовать, американское оружие поступает Украине в рамках нее.

Эта инициатива была запущена летом 2025 года после прекращения США безвозмездной военной помощи Украине. Суть программы заключается в следующем: Украина определяет свои потребности в вооружении, страны-члены Европейского Союза финансируют закупку этих вооружений у американских производителей и передают их Киеву на безвозмездной основе.

В ходе этого выступления Рубио также заявил, что сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов до самых сложных, требующих ответа.

Ранее на Украине увидели динамику в мирных переговорах.
 
