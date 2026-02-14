Россиянка оказалась беременна на экстремальном шоу в Турции: «Не знала, что делать»

Участие беременной россиянки в шоу «Выжить в Стамбуле» оказалось под угрозой

Одна из россиянок, участвующих в экстремальном шоу «Выжить в Стамбуле» в Турции, оказалась беременна. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на ТНТ.

Девушка заподозрила беременность и сделала соответствующий тест, который показал положительный результат.

«Я сделала тест, и увидела две жирные полоски. Сначала я просто сидела и смотрела перед собой, вообще не знала, что мне делать: говорить или не говорить», — делится она.

Участница рассказала о результатах теста ведущей Ляйсан Утяшевой, которая порекомендовала девушке обратиться к врачу и получить разрешение на продолжение участие в шоу. Пока участие девушки в проекте под угрозой.

Сейчас за главных приз борются MIA BOYKA, Кузьма Сапрыкин, Магомед Муртазаалиев, Антон Жижин, Алена Блин из звездной команды и Влада Золотова, Алена Гром, Риназ Раемов, Леонид Вахитов, Игорь Прохоров, Дарья Выходцева из народной команды.

