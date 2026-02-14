На Западе сравнили конфликт России и Украины с гражданской войной

Конфликт России и Украину ощущается, как гражданская война. Об этом на своей странице в X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Это ощущается, как гражданская война. Российские переговорщики Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев родились на Украине. Глава украинской армии Александр Сырский родился в России и получал образование в Москве», – подчеркнул он.

По словам Дизена, то, что русские и украинцы сражаются друг с другом – «фантазия США и Великобритании времен Холодной войны», которая раньше казалась «немыслимой».

Еще в октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине можно отчасти считать «гражданской войной».

13 февраля 2026 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский будет руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля. Также РИА Новости писали, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве.

Ранее на Украине увидели динамику в мирных переговорах.