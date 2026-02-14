Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

На Западе сравнили конфликт России и Украины с гражданской войной

Профессор Дизен: конфликт РФ и Украины похож на гражданскую войну
Александр Кряжев/РИА Новости

Конфликт России и Украину ощущается, как гражданская война. Об этом на своей странице в X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Это ощущается, как гражданская война. Российские переговорщики Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев родились на Украине. Глава украинской армии Александр Сырский родился в России и получал образование в Москве», – подчеркнул он.

По словам Дизена, то, что русские и украинцы сражаются друг с другом – «фантазия США и Великобритании времен Холодной войны», которая раньше казалась «немыслимой».

Еще в октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине можно отчасти считать «гражданской войной».

13 февраля 2026 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский будет руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля. Также РИА Новости писали, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве.

Ранее на Украине увидели динамику в мирных переговорах.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!