В Финляндии допустили пересмотр сделок с недвижимостью, заключенных с россиянами

Последние 20 лет Финляндия достаточно наивно подходила к вопросу о контроле за сделками с недвижимостью. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хакканен в интервью STT.

По его словам, поэтому финские власти планируют изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, которые заключали граждане России, а также граждане тех стран, которые не входят в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

Министр подчеркнул, что вмешательство предполагается применять ко всем видам недвижимости и всем случаям ее купли-продажи, которые осуществлялись последние два десятилетия.

В июле 2025 года Хяккянен заявил, что в стране вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссия и ряда других стран. По его словам, закон направлен на укрепление безопасности государства.

Позднее министр призвал правительство пересмотреть разрешение на покупку квартир гражданам России, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости.
 
