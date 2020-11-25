Задержаны требовавшие у Тарзана два миллиона рублей вымогательницы

Полиция задержала требовавших два миллиона рублей у шоумена Сергея «Тарзана» Глушко вымогательниц, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. шантажировали стриптизера интимными видео. Старшая из женщин не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, младшая также является безработной.

Одну из женщин задержали во время оперативного эксперимента — ей передали 2 млн руб. Ее подельница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

Сам Глушко пока не комментировал задержание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Любовница написала на Тарзана заявление в полицию

— Наташа Королева предупредила Газманова и Преснякова о скандалах с изменами

— Тарзан заявил в полицию о вымогательстве двух миллионов рублей