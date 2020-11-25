Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Светлана Обидина

Скончалась российская актриса театра и кино Светлана Обидина, сыгравшая в сериалах «Улица разбитых фонарей-1» и «Мажор-3». Об этом в своем Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман.

На момент смерти ей было 45 лет.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно, ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал Герман.

Обидина также известна по ролям в фильмах «Довлатов», «Остров», «Дуэлянт» и «Петербург. Только по любви».