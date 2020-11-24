Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о разводе осужденного актера с женой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

По словам Алешкина, пока нет подтверждения тому, что актер расстанется с женой. «Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда. Она не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы (для оформления развода)», — уточнил юрист.

Сама Кругликова отказалась комментировать слухи.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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