Потерпевшие отказываются от иска к Ефремову о возмещении морального вреда

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова решили отказаться от иска о возмещении морального вреда к актеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Известно, что стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, после чего судья удалился в совещательную комнату для вынесения определения. Представители Ефремова не пришли на суд.

Кроме того, 23 ноября было прекращено производство по иску родственников погибшего о компенсации за похороны, поскольку исковые требования были удовлетворены.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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