Актер Павел Прилучный попал в больницу с травмой головы
Максимс Краюшкинс
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Звезда российских сериалов Павел Прилучный получил травму головы и оказался в столичной больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что актер 21 ноября был в Калининграде и там он получил травму, после чего вернулся в Москву и обратился в больницу.
Сам Прилучный объяснил медикам, что упал и ударился головой. Обстоятельства инцидента выясняются.
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