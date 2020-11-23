Актер Павел Прилучный попал в больницу с травмой головы

Звезда российских сериалов Павел Прилучный получил травму головы и оказался в столичной больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что актер 21 ноября был в Калининграде и там он получил травму, после чего вернулся в Москву и обратился в больницу.

Сам Прилучный объяснил медикам, что упал и ударился головой. Обстоятельства инцидента выясняются.

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