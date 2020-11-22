Агутин оценил итоги американского конкурса USA Songwriting Competition

Российский музыкант Леонид Агутин оценил итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им песня «Just a Rainy Day». Видео с комментарием артиста публикует телеканал «Звезда».

«Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России», — заявил Агутин.

Так, по словам музыканта, песня вышла на пластинке «La Vida Cosmopolita», которая была представлена в марте 2020 года. Альбом создавался для испаноязычного рынка, однако в него вошли песни и на английском языке.

Саму композицию «Just a Rainy Day» Агутин создал совместно с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой.

Ранее стало известно, что песня «Just a Rainy Day» была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории «Мировые исполнители».

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