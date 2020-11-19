Умер 28-летний сын экс-супруга Уитни Хьюстон
Скончался сын музыканта Бобби Брауна — 28-летний Бобби Браун — младший. Об этом сообщает портал TMZ.
Тело Бобби было найдено 18 ноября у него дома в Лос-Анджелесе. Предположительно, смерть не имеет криминального характера.
Экс-супруг певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун в 2015 потерял дочь — 22-летнюю Бобби Кристину, рожденную в браке с певицей. Девушку нашли без сознания в ванной, она умерла, проведя несколько месяцев в коме.
Сама Уитни Хьюстон погибла 12 февраля 2012 года в номере гостиницы в Беверли-Хиллз. Официальными причинами смерти были признаны утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.
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