Стали известны правила проведения «Евровидения-2021»

Все участники «Евровидения-2021» будут должны предварительно записать свои выступления и отправить их организаторам конкурса на случай, если они не смогут принять в нем участие из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мероприятия.

«Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте», — заявили организаторы.

Отмечается, что артисты обязаны сделать запись выступления у себя на родине «вживую» и не публиковать ее нигде до начала конкурса.

На запись песни у участников будет лишь три дубля, после чего глава делегации примет решение, какая из них будет отправлена на конкурс. Следить за процессом будут наблюдатели проекта.

«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме в мае следующего года. Из-за пандемии коронавируса организаторы рассматривают различные форматы проведения конкурса. Окончательное решение будет принято в грядущем январе-феврале.

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