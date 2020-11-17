Mash: Роман Виктюк умер от анемии головного мозга

Режиссер Роман Виктюк умер от анемии головного мозга — расстройства функции центральной нервной системы, развившегося в результате кислородного голодания. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что утром 17 ноября режиссера, находившегося в состоянии средней степени тяжести, перевезли из реанимации больницы им. братьев Бахрушиных в Госпиталь для ветеранов войн №1 для долечивания. Позже его состояние резко ухудшилось, и Виктюк скончался.

Роман Виктюк поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Театр Романа Виктюка режиссер официально открыл в 1996 году, фактически театр начал работу несколькими годами раньше.

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