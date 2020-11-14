Жигунов: Джигарханян был грандиозным актером

Артист Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о скончавшемся на 86-м году жизни Армене Джигарханяне.

«Он был очень добрым, очень мудрым. Я получил искреннее удовольствие от общения с ним. Мы с ним много работали вместе. Он был человеком с удивительным чувством юмора и самоиронией: каждый раз, когда к нему обращались «Армен Борисович», он всегда говорил «Армян». И весь шокированный народ вокруг замирал, а он хихикал: ему было очень весело. Он подшучивал над собственной популярностью и значимостью все время», — рассказал Жигунов «Газете.Ru».

Актер отметил, что Джигарханяну не хватало внимания и любви младшего поколения из-за трагедии в семье, поэтому он тянулся к молодым артистам.

«Конечно, то, что произошло в конце его жизни — это ужасно. То, во что его превратили — совершенно незаслуженно. Он — абсолютно грандиозный актер был, грандиозный. Им гордились армяне как нация, он был национальным достоянием. Он сыграл огромное количество ролей и, конечно, реализовался в этой жизни — наверное, почти полностью. Но все равно его будет очень не хватать», — заключил он.

Жигунов и Джигарханян месте снимались в «Королеве Марго».

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