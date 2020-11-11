В Москве ограничат доступ в библиотеки

В Москве с 13 ноября по 15 января для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет ограничен доступ в федеральные библиотеки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Посещение будет осуществляться по предварительной записи, читальный зал должен быть заполнен не более чем на 25% от общей вместимости зала.

Посетители должны будут сохранять санитарную дистанцию — не менее 1,5-2 метров друг от друга. Информационные ресурсы библиотек будут доступны онлайн.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявлено 1 836 960 случаев заболевания. При этом умерли 31 593 пациента, а выздоровели — 1 369 357 человек.

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