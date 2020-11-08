Режиссер сериала «Метод-2» назвал Александра Петрова «животным»
Режиссер Александр Войтинский рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro о том, как он работал с актером Александром Петровым во время съемок сериала «Метод — 2».
Он считает, что секрет успеха этого артиста в том, как именно тот работает.
«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть», — сказал Войтинский.
По мнению режиссера, Петров является умным и амбициозным человеком. Актер также тщательно выстраивает образ и роль, добавил Войтинский.
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