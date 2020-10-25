В ОНК рассказали о жизни Ефремова в CИЗО

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал о жизни осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, передает RT.

Как стало известно, он навестил артиста в СИЗО.

По словам правозащитника, быт актера мало изменился.

Представитель ОНК сообщил, что Ефремов находится в прежней камере, с теми же соседями.

«Из-за карантина перестали поступать передачи, но актер говорит, что тюремный интернет-магазин работает нормально. Перед встречей с ОНК Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», где играет одну из ролей», — рассказал Мельников.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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