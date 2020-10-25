Актер Сергей Никоненко переболел коронавирусом

Актер Сергей Никоненко сообщил, что переболел коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что находился в больнице пять дней, два из которых был в реанимации.

«Я поправился, все у меня хорошо», — отметил Никоненко.

Артист добавил, что в настоящее время он едет играть в спектакле.

По последним данным, в России выявлено 1 513 877 случаев COVID-19, выздоровели 1 138 522 пациента, умерли 26 050.

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