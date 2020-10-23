Пригожин высмеял Шнурова за частые нападки

Продюсер Иосиф Пригожин высмеял музыканта Сергея Шнурова за частые нападки на него и на его семью.

По словам Пригожина, Шнуров так часто вспоминает о нем и о его супруге, певице Валерии, что создается впечатление, будто ему за это платят. «Добрая ты, бескорыстная душа. С той частотой, с которой ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате», — подписал он совместное селфи со Шнуровым и Валерией в Instagram.

Ранее Шнуров раскритиковал Пригожина за фотографии с семейного отдыха в Дубае, отметив, что ранее продюсер жаловался на убытки, которые пришлось терпеть во время пандемии коронавируса.

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