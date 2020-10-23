Netflix посмертно выдвинет на «Оскар» Чедвика Боузмана
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Стриминговый сервис Netflix выдвинет скончавшегося от рака актера Чедвика Боузмана на премию «Оскар», сообщает Variety.
Актер будет выдвинут на премию за лучшую мужскую роль фильме «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom), рассказали изданию в Netflix.
Фильм основан на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, он рассказывает о напряженности между певицей Ма Рейни, ее амбициозным трубачом Леви и менеджерами. Его премьера в мире назначена на 18 декабря 2020 года.
Актер Чедвик Боузман, известный широкому зрителю по фильму «Черная пантера», скончался в августе этого года от рака толстой кишки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Скрывал рак: исполнитель роли Черной пантеры умер в 43 года