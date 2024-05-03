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Ивлеева раскрыла свое отношение к Владимиру Путину

Блогерша Ивлеева призналась, что всегда с симпатией относилась к Путину

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что с симпатией и уважением относится к лидеру России Владимиру Путину. Этим знаменитость поделилась в YouTube-беседе с каналом «Лука Ебков».

«Я всегда к нему так относилась — не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», — пояснила девушка.

Ивлеева также процитировала Константина Хабенского, когда ей задали вопрос, что бы она спросила оказавшись перед президентом страны. «Чем помочь?» — сказала бы Ивлеева Путину.

В той же беседе Ивлеева призналась, что столкнулась с «тотальным враньем» в Telegram-каналах после скандальной вечеринки — например, в сети появлялись фейковые сообщения, что якобы в ее офисе проходят обыски, что не соответствовало действительности.

Относительно отношений с другими присутствующими на мероприятии звездами Ивлеева ответила: «Я зла ни на кого не держу, всем мир». Затем блогерша напела строчки из композиции Аллы Пугачевой: «Крикну, а в ответ — тишина, снова я останусь одна». Звезда призналась, что эту песню напевала себе на протяжении четырех месяцев.

Ранее Волочкова обругала подписчиков за критику отфотошопленных кадров.

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