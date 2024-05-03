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Бывший премьер Украины назвал страну «бандитской группировкой»

Азаров: Украина исчезнет, если не сможет наказать виновных в перевороте 2014 года

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Ivan Sekretarev/AP

Украине необходимо наказать виновных в госперевороте 2014 года и начале боевых действий в стране, в противном случае страна может прекратить свое существование. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошел государственный переворот, потом были незаконные военные действия совершены, то Украина никогда не вернется к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство», — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день страна фактически превратилась в «бандитскую группировку». С находящимся у власти правительством у государства нет будущего.

До этого Азаров сообщал, что новому правительству Украины необходимо будет отменить и признать ничтожными все акты в стране, которые были приняты после государственного переворота 2014 года.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, ради чего Зеленский продал страну.

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