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Полицейские поймали группу наркоторговцев и изъяли пять тысяч доз в Приамурье

В Приамурье поймали группу наркоторговцев и изъяли пять тысяч доз

В Приамурье полицейские поймали группу наркоторговцев и изъяли у них пять тысяч доз запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Благовещенске. По подозрению в наркоторговле задержали мужчину и женщину в возрасте 35 и 34 лет соответственно, а также четверых студентов средних специальных учебных учреждений.

Во время обысков в жилищах подозреваемых обнаружили и изъяли 315 граммов гашиша, около 10 граммов кокаина, порядка 670 граммов мефедрона и столько же прегабалина. Предварительно, общее число разовых доз превышает пять тысяч, а стоимость запрещенных веществ оценили более, чем в 8 млн рублей. У задержанных изъяли также 1,3 млн рублей, которые, предположительно, добыты преступным путем.

По выявленным фактам возбудили ряд уголовных дел. Всех фигурантов поместили под стражу.

Ранее на Сахалине группу из восьми наркоторговцев приговорили к срокам до 11 лет.

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