Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана таблетка для очистки воды от антибиотиков в домашних условиях

НИТУ МИСИС: созданы многоразовые таблетки для очистки воды от антибиотиков дома

close
100%
МИСИС

Исследователи НИТУ МИСИС разработали многоразовый сорбент в виде таблетки для фильтров, который удаляет остатки фармацевтических препаратов из сточных вод, с которыми не справляются традиционные фильтры, с эффективностью более 90%. Изобретение может быть полезно не только на водоочистных сооружениях, но и в домашних условиях, об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

В последние годы увеличилось производство и использование антибиотиков как в сельском хозяйстве, так и в медицине, особенно после пандемии COVID-19. В сточных водах вырос уровень фармацевтических отходов, с которыми традиционные фильтры не справляются. Наиболее эффективным и экономичным методом очистки воды считается адсорбция, процесс, при котором молекулы «прилипают» к поверхности адсорбента.

«Новые разрабатываемые сорбенты не всегда дешевы, порой несовместимы с существующими системами очистки и зачастую нуждаются в утилизации после использования. Созданные нами наноматериалы на основе нитрида бора и полимера показали отличные характеристики по адсорбции нескольких видов антибиотиков, превосходя активированный уголь и цеолиты. Спрессованные в таблетку образцы рассчитаны на многоразовое применение, они дешевле и могут быть использованы в качестве домашних фильтров», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Кристина Котякова.

Ранее, учеными НИТУ МИСИС был предложен порошковый сорбент для очистки воды на основе наночастиц нитрида бора. Сейчас исследователи в два раза увеличили поглотительную способность фильтра, модифицировав его поверхность безопасным полимером метилакрилатом. Улучшенные образцы не только физически адсорбируют антибиотики, но и химически присоединяют молекулы загрязнителей. Кроме того, исследователи разработали метод регенерации сорбента, обеспечивающий его эффективное повторное использование.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования экологической безопасности и стойкости фильтр-таблеток к длительному воздействию загрязненных вод, а также изучают разложение антибиотиков на поверхности сорбента, чтобы минимизировать затраты на его использование.

Ранее врач назвала алкогольные напитки, которые могут вызвать мигрень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами